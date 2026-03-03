Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Чуть не попал в аварию»: в Челябинске хищник бежал по дороге и попал на видео

В Челябинской области на видео сняли, как волк убегал от автомобиля

В Челябинской области волк бежал по проезжей части перед машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Хищник преодолел пару километров и чуть не попал в аварию, выскочив перед машиной на встречной полосе. Кстати, местные жители подтверждают: дикие животные все чаще выходят к людям. Недавно на дорогах уже замечали лосей и лисиц», – говорится в публикации.

Автомобилисты сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как животное быстро убегает от движущегося транспорта, при этом волк находится на дороге и не пытается скрыться в лесу.

До этого в Алтайском крае Toyota столкнулась со школьным автобусом. Водители запечатлели последствия на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

Ранее на видео попало, как авто с человеком перевернулось в жестком ДТП.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!