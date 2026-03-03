«Чуть не попал в аварию»: в Челябинске хищник бежал по дороге и попал на видео

В Челябинской области на видео сняли, как волк убегал от автомобиля

В Челябинской области волк бежал по проезжей части перед машиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Хищник преодолел пару километров и чуть не попал в аварию, выскочив перед машиной на встречной полосе. Кстати, местные жители подтверждают: дикие животные все чаще выходят к людям. Недавно на дорогах уже замечали лосей и лисиц», – говорится в публикации.

Автомобилисты сняли инцидент на видео. На кадрах заметно, как животное быстро убегает от движущегося транспорта, при этом волк находится на дороге и не пытается скрыться в лесу.

