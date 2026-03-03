Силы ПВО сбили над Россией 16 украинских беспилотников. Военная операция, день 1469-й

8:52

Владимир Зеленский заявил, что у Украины могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, которые теперь нужны самим США в операции против Ирана.

«У нас могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты нашего воздушного пространства. Американцам и их союзникам на Ближнем Востоке они могут понадобиться для самообороны», - сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.