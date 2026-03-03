Россиянка с психическим расстройством изрезала сына ножом, а ее мать пыталась скрыть улики

В Артеме будут судить женщину, напавшую с ножом на трехлетнего сына

Жительница Приморья предстанет перед судом за нападение на сына. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, инцидент произошел на Харьковской улице. 27-летняя женщина внезапно несколько раз ударила ножом трехлетнего ребенка. В результате он получил множественные раны рук, живота и спины. Медикам удалось спасти несовершеннолетнего.

Помимо мальчика и женщины в квартире находился ее пятилетний сын. Затем пришла бабушка детей и якобы пыталась скрыть содеянное.

«Она начала стирать кровь с орудия преступления и окружающих предметов, чтобы уничтожить улики», – сообщается в публикации.

В отношении старшей родственницы возбудили дело за вмешательство в работу правоохранителей, материалы переданы в суд.

Мать детей также стала фигуранткой разбирательств, но судить ее как других преступников не будут из-за психического расстройства. Прокурор просит суд о том, чтобы направить женщину в специальное медучреждение.

