Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка с психическим расстройством изрезала сына ножом, а ее мать пыталась скрыть улики

В Артеме будут судить женщину, напавшую с ножом на трехлетнего сына
Shutterstock

Жительница Приморья предстанет перед судом за нападение на сына. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, инцидент произошел на Харьковской улице. 27-летняя женщина внезапно несколько раз ударила ножом трехлетнего ребенка. В результате он получил множественные раны рук, живота и спины. Медикам удалось спасти несовершеннолетнего.

Помимо мальчика и женщины в квартире находился ее пятилетний сын. Затем пришла бабушка детей и якобы пыталась скрыть содеянное.

«Она начала стирать кровь с орудия преступления и окружающих предметов, чтобы уничтожить улики», – сообщается в публикации.

В отношении старшей родственницы возбудили дело за вмешательство в работу правоохранителей, материалы переданы в суд.

Мать детей также стала фигуранткой разбирательств, но судить ее как других преступников не будут из-за психического расстройства. Прокурор просит суд о том, чтобы направить женщину в специальное медучреждение.

Ранее агрессивный пациент покусал сотрудницу наркодиспансера в Мурманске.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!