В Москве приземлился первый самолет из Дубая после приостановки полетов

Первый самолет из Дубая доставил в Москву 118 пассажиров

Первый самолет из Дубая после приостановки полетов на фоне конфликта на Ближнем Востоке утром 3 марта доставил в Москву 118 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта «Внуково» в Telegram-канале.

Рейс FZ 8489 авиакомпании flydubai совершил посадку в российской столице в 03:44 мск.

На борту самолета Boeing 737-800 MAX большинство пассажиров были гражданами России, которые должны были вылететь рейсами с 28 февраля.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

