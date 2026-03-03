Трамп прокомментировал информацию об «истощении» ракетных запасов США

Трамп заявил, что много американских боеприпасов хранится за пределами США

Большая часть американских боеприпасов хранится в странах далеко за пределами США. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее телеканал CNN писал, что американская армия истощила запасы ракет в операции против Ирана.

«В отдаленных странах хранится для нас много дополнительного высококачественного вооружения», — написал лидер США.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался дважды его ликвидировать, но американцы первыми достигли цели, ликвидировав Хаменеи.