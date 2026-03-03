Размер шрифта
Звезда «ЧБД» отменил концерты в России после скандала с Сабуровым

Комик Алексей Щербаков отменил сольный концерт в Москве
shcherbakov_alexei/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Алексей Щербаков отменил все концерты в России в 2026 году. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, большой сольный концерт звезды шоу «ЧБД» в столице должен был состояться 2 апреля в концертном зале «Москва». Организаторы продали почти все билеты, однако анонс выступления внезапно сняли с сайта площадки.

На официальном сайте комика нет ни одного запланированного концерта в регионах, тогда как только в 2024 году Алексей Щербаков выступал в 33 городах России, Белоруссии и Казахстана. В 2025 году выступлений в два раза меньше.

6 февраля коллегу Щербакова по «ЧБД» Нурлана Сабурова задержали в аэропорту Внуково в Москве и запретили въезд в Россию на 50 лет. Он улетел в Казахстан.

Спустя два дня в Алма-Ате заметили Щербакова, который прилетел туда на премьеру фильма «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери», где сыграл одну из ролей. В аэропорту Щербакова встретили с национальными угощениями и музыкой.

Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Джим Керри спровоцировал слух о наличии двойника.

 
