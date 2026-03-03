Размер шрифта
В Евросоюзе опасаются новой волны миграции из-за конфликта на Ближнем Востоке

Politico: ЕС опасается миграционного кризиса из-за ситуации на Ближнем Востоке
Kerstin Joensson/AP

Власти Европейского союза (ЕС) опасаются новой волны миграции из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на представителя Евросоюза.

По данным издания, еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер провел переговоры по данному вопросу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке может также подорвать планы ЕС по диверсификации поставок энергоносителей после того, как Катар остановил производство сжиженного природного газа.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совбезе Ирана заявили, что Трамп вверг Ближний Восток в хаос из-за «пустых надежд».

 
