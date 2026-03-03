Трамп назвал частью войны атаки на американские базы

Трамп заявил, что его не тревожит угроза атак на базы и территорию США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не тревожат возможные атаки на американские объекты и даже по территории его страны, поскольку считает это частью войны. Об этом он сказал в интервью телеканалу NewsNation.

По его словам, нравится происходящее американцам или нет, но это является частью войны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее беспилотники атаковали базу США в Ираке.