Видео: на Алтае иномарка влетела в автобус с детьми

В Алтайском крае Toyota столкнулась со школьным автобусом, есть пострадавшие

В Алтайском крае иномарка врезалась в общественный транспорт с детьми. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«В ДТП с участием двух легковушек и автобуса ПАЗ пострадали четыре человека: водитель иномарки и трое детей. Всех осмотрели врачи, травмы легкие», – говорится в публикации.

Водители запечатлели последствия ДТП на видео. На кадрах видно, что на место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. По данным канала, пострадавших в аварии детей отпустили домой на амбулаторное наблюдение. По предварительным данным, виновником стал водитель иномарки, поскольку он выехал на встречную полосу движения.

До этого машина с человеком разбилась на МКАД. Инцидент произошёл на 39 километре внешней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. На кадрах, размещённых в Telegram-канале, видно, что повреждённый транспорт находится на проезжей части: в момент аварии машина перевернулась и приземлилась на крышу.

Ранее в Москве пьяный водитель сбил девочку.