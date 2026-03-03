Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Наука

Стало известно, почему у женщин сексуальное желание ниже, чем у мужчин

PSPR: опыт первого секса влияет на либидо женщины на протяжении всей жизни
oneinchpunch/Shutterstock/FOTODOM

Опыт первого секса в юности может влиять на сексуальное желание женщины на протяжении всей жизни. К такому выводу пришли исследователи Университета Торонто, проанализировав более 300 научных работ по психологии, медицине и общественному здравоохранению. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Review (PSPR).

Период 17–18 лет — время, когда многие впервые покидают родительский дом, влюбляются и начинают сексуальную жизнь. По словам авторов, мозг в этом возрасте особенно чувствителен к опыту и «обучается» на основе первых значимых событий.

«Это время, когда девушки часто переживают, пожалуй, худший секс в своей жизни», — отметил ведущий автор исследования, постдокторант кафедры психологии и нейронаук Университета Торонто Диана Пераджин.

Ученые поставили под сомнение распространенную идею о том, что более низкое сексуальное желание у женщин объясняется эволюцией или гормонами. По их данным, ключевую роль играют ранние негативные переживания.

Исследователи разработали модель обучения, которая связывает первые сексуальные опыты с уровнем интереса к сексу во взрослом возрасте. Авторы считают, что «разрыв либидо» между мужчинами и женщинами может быть следствием более выраженного «разрыва удовольствия» в начале сексуальной жизни.

По словам Пераджин, девушки сталкиваются с «идеальным штормом» негативных факторов: боль вместо удовольствия, повышенная стеснительность, страх потери отношений, а также более высокие риски инфекций, беременности и осложнений. В этот чувствительный период мозг фиксирует полученный опыт, что может иметь долговременные последствия.

Авторы подчеркивают, что именно поэтому ранняя юность — важное окно возможностей для сексуального образования. Сейчас программы чаще сосредоточены на теме согласия и контрацепции, но почти не затрагивают вопросы удовольствия и коммуникации.

«Отсутствие разговора о женском сексуальном удовольствии само по себе становится уроком о том, кто имеет право на удовольствие», — добавила Пераджин.

По оценкам авторов, трудности с сексуальным желанием испытывают до 55% женщин, и эти проблемы могут быть связаны не с врожденными особенностями или гормональными сбоями, а с приобретенным опытом.

Ранее была раскрыта лучшая стратегия для решения конфликтов в паре.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!