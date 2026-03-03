Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос о втягивании США в войну с Ираном

Нетаньяху рассмеялся в ответ на вопрос о втягивании Трампа в войну с Ираном

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News рассмеялся в ответ на вопрос о том, втянул ли Израиль президента США Дональда Трампа в войну с Ираном.

«Это смешно. Трамп - самый сильный лидер в мире. Он делает то, что считает правильным для Америки», — сказал Нетаньяху.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. По словам президента США Дональда Трампа, поводом для атаки стал отказ властей Ирана от компромиссов по вопросам разработки ядерного оружия.

В ответ на удары Вашингтона и Иерусалима Иран обстрелял Израиль и военные базы США в странах Ближнего Востока. А в ночь на 1 марта Трамп сообщил об устранении верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

28 февраля сенатор-демократ Джек Рид отметил, что администрация Трамп заблаговременно не уведомила конгресс о планах нанести удары по Ирану. Также CBS News сообщил, что госсекретарь США Марко Рубио перед ударами по Ирану сообщил о грядущей атаке лишь нескольким представителям высшего руководства конгресса, которые входят в «Группу восьми».

