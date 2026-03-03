Размер шрифта
Экономист объяснил, как снижение ставок по ипотеке отразится на стоимости жилья

Эксперт Твердохлеб: снижение ставок по ипотеке может оживить рынок недвижимости
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

В России банки начали снижать ставки по ипотеке. Такая тенденция может оживить рынок недвижимости. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук, заведующей кафедры финансового инвестиционного менеджмента РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Специалист напомнил, что ключевая ставка Банка России изменилась. По его мнению, тенденция на снижение будет продолжаться и в будущем, из-за чего ставки по кредитованию, в том числе и по ипотеке, тоже начнут постепенно снижаться.

По словам экономиста, в начале 2026 года спрос на жилье заметно снизился. Теперь же рынок недвижимости в стране может оживиться.

При этом эксперт добавил, что заметного роста цен на жилье на фоне большего спроса не ожидается.

«Я думаю, что здесь все будет варьировать в существующих ценовых параметрах, потому что цены и так достаточно высокие, поэтому ожидать роста цен, наверное, не нужно. Тем более, что сегодня есть достаточно большой объем избыточного предложения. Поэтому, во всяком случае, ближайшие полгода я не ожидаю какого-нибудь заметного роста цен на этом рынке», — объяснил он.

Генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов до этого рассказал «Газете.Ru», что доступной можно назвать ипотеку под 10-11% годовых. По его словам, ее доступность определяется рядом факторов, в числе которых средняя заработная плата населения и стоимость жилья.

Ранее психолог объяснил, как жить с ипотекой без тревоги и выгорания.

 
