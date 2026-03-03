Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиян могут обязать обосновывать закрытое лицо в общественном месте

Адвокат Зотова: россиян могут обязать обосновывать закрытое лицо в общественном месте
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Россиян могут обязать находиться в общественных местах с открытым лицом в той степени, которая позволяет распознать его. Если лицо нужно закрыть, стоит быть готовым обосновать такую необходимость. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова, комментируя законопроект о штрафах за скрытые лица в общественных местах. Адвокат допустила риски избыточного правоприменения по этому поводу.

В Госдуме разработали законопроект о штрафах за скрытые лица в общественных местах. Согласно инициативе, за первое нарушение предлагается установить штраф 10–15 тыс. руб., за повторное — 30 тыс. руб.

«Исходя из пояснительной записки, законопроект направлен на реализацию единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в России. Приоритетом названы право граждан на безопасность, охрану жизни и здоровья. Нахождение в общественном пространстве лиц, не позволяющих идентифицировать личность (пол, возраст и др.), является прямой угрозой безопасности граждан, считают авторы законопроекта. Проще говоря, определенные лица могут скрывать свою личность в целях совершения преступлений и препятствованию их расследования. Предлагаемые законопроектом меры направлены, по сути, на дальнейшее повышение эффективности информационных программ, внедренных в рамках концепции «Безопасный город», — отметила Зотова.

По ее словам, власти предлагают наказывать россиян за нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность.

Исключениями могут быть нахождения с закрытым лицом в связи с медицинскими показаниями, трудовой и служебной деятельностью, при погодных условиях, участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, уточнила Зотова.

«Соответствующие дела об административных правонарушениях будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов. Есть риски избыточного правоприменения», — заключила адвокат.

Ранее россиян предупредили об ответственности за клевету в домовом чате.

 
Теперь вы знаете
Где отдохнуть, пока на Ближнем Востоке война
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!