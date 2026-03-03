Россиян могут обязать обосновывать закрытое лицо в общественном месте

Россиян могут обязать находиться в общественных местах с открытым лицом в той степени, которая позволяет распознать его. Если лицо нужно закрыть, стоит быть готовым обосновать такую необходимость. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Екатерина Зотова, комментируя законопроект о штрафах за скрытые лица в общественных местах. Адвокат допустила риски избыточного правоприменения по этому поводу.

В Госдуме разработали законопроект о штрафах за скрытые лица в общественных местах. Согласно инициативе, за первое нарушение предлагается установить штраф 10–15 тыс. руб., за повторное — 30 тыс. руб.

«Исходя из пояснительной записки, законопроект направлен на реализацию единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в России. Приоритетом названы право граждан на безопасность, охрану жизни и здоровья. Нахождение в общественном пространстве лиц, не позволяющих идентифицировать личность (пол, возраст и др.), является прямой угрозой безопасности граждан, считают авторы законопроекта. Проще говоря, определенные лица могут скрывать свою личность в целях совершения преступлений и препятствованию их расследования. Предлагаемые законопроектом меры направлены, по сути, на дальнейшее повышение эффективности информационных программ, внедренных в рамках концепции «Безопасный город», — отметила Зотова.

По ее словам, власти предлагают наказывать россиян за нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность.

Исключениями могут быть нахождения с закрытым лицом в связи с медицинскими показаниями, трудовой и служебной деятельностью, при погодных условиях, участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, уточнила Зотова.

«Соответствующие дела об административных правонарушениях будут возбуждаться должностными лицами органов внутренних дел (полиции) и рассматриваться судьями районных судов. Есть риски избыточного правоприменения», — заключила адвокат.

