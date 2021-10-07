В РПЦ сообщили о подготовке встречи патриарха с папой Римским

Митрополит Волокаламский Иларион заявил, что вторая по счету встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска состоится. Об этом сообщает ТАСС.

«Думаю, она (встреча — прим.) состоится, но мы о ней не будем объявлять за несколько месяцев. Помните, о встрече в Гаване было объявлено за неделю. Когда мы закончим подготовку ко второй, объявим так же — за неделю», — сказал священнослужитель.

Митрополит подчеркнул, что важен не столько сам факт встречи, сколько ее наполнение и результаты. При этом он добавил, что визит понтифика в Россию «не стоит в повестке дня двусторонних отношений» из-за того, что в настоящее время отсутствуют условия для этого. Представитель РПЦ отметил, что это не говорит о том, что отношения между церквями не развиваются.

«Наоборот, встреча в Гаване прислала им новый импульс», — добавил он.

В феврале 2016 года в столице Кубы Гаване состоялась первая встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Это встреча ознаменовалась тем, что впервые в истории главы двух церквей сели за один стол переговоров. По итогам беседы была подписана совместная декларация на 10 страницах, содержащая 30 пунктов.