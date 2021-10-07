Сингапурский профессор предупредил о появлении новейшего коронавируса Sars-CoV-3

Профессор Ван Линьфа из американо-сингапурского медицинского университета Duke-NU рассказал, что коронавирус Sars-CoV-2 может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3. По его словам, это может вызвать новую пандемию. Как пишет газета Straits Times, Ван Линьфа сделал это заявление на встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросам здравоохранения.

Профессор говорит, что Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей, распространенных в Азии, через какое-то другое животное, скорее всего панголина. Летучие мыши отличаются уникальной иммунной системой, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но не дает развиться болезни, добавил ученый.

Ван Линьфа напомнил о случаях заражения коронавирусной инфекции домашних животных от человека. Вирус от человека может опять передаться летучим мышам. Например, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставил где-то недоеденный фрукт, и его подобрала летучая мышь, говорит профессор. По версии ученого, коронавирус может еще раз мутировать в организме летучей мыши, затем перейти на другое животное и мутировать еще несколько раз. Когда инфекция вновь вернется к человеку, она может вызвать новую пандемию, став коронавирусом Sars-CoV-3.

Ван Линьфа предположил, что это может произойти, например, на американском континенте, где Sars-CoV-2 пока не найден в организмах местных летучих мышей. Профессор предлагает для мер предупреждения новой пандемии тщательно отслеживать новые вирусы, появляющиеся в популяциях летучих мышей и других диких животных.

Ранее источник сообщил прессе о разработках учеными нового коронавируса до пандемии COVID-19. Этим занимались ученые из США и Уханя.