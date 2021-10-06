Проезд к сочинскому поселку восстановлен после оползня

Проезд к сочинскому поселку Сергей-Поле, где из-за ливневых дождей на дорогу сошел оползень, восстановлен. Об этом заявил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

«Ликвидация последствий стихии продолжалась и ночью. <…> В итоге подъезд к коттеджному поселку, где вчера ночью произошел оползень, восстановлен. Также высвобождено восемь автомобилей местных жителей», — написал он.

По словам Копайгородского, оползневые процессы на участке продолжаются, поэтому команда города по ликвидации происшествия вынуждена работать в сложных условиях.

Глава города также добавил, что сейчас продолжаются работы на трассе А-147 Джубга — Сочи. Несмотря на повреждения, движение продолжается.

Как отмечает Копайгородский, прогнозы синоптиков на 6 октября благоприятные, поэтому ликвидаторы последствий стихии смогут продолжить работу в полном объеме.

«Необходимо в кратчайшие сроки ликвидировать последствия стихии и оказать помощь жителям, чтобы люди могли скорее вернуться к привычной жизни. Ход работ держу на личном контроле», — заключил мэр.

Накануне, 5 октября, из-за проливных дождей в сочинском селе Сергей-Поле произошел оползень и около 20 домов буквально сдвинулись, а некоторые оказались разрушены сильным сдвигом грунта.