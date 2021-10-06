Верховный суд РФ встал на сторону попавшей в ДТП коровы

Верховный суд России защитил хозяина коровы, в которую врезался водитель Toyota в городе Бикине Хабаровского края. Об этом сообщает РИА «Новости».

После ДТП водитель автомобиля заявил, что не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречного автомобиля. Хозяина животного, который оставил его без присмотра, оштрафовали на 800 рублей, а водитель обратился за компенсацией ремонта транспортного средства.

Фермер пояснил, что животное было привязано в сарае, но потом освободилось и самовольно отправилось гулять. Суд все же обязал ответчика платить 70% стоимости починки машины. В связи с этим хозяин коровы обращался в апелляционную и кассационную инстанции, но это не дало результатов.

Разбираясь, кто виноват в ДТП, стороны дошли до Верховного суда — в этот раз инстанция приняла сторону ответчика и отправила решение на пересмотр. В своем решении суд указал, что автомобиль — источник повышенной опасности. Водитель несет повышенную ответственность и ему следует ехать с такой скоростью, чтобы затормозить в случае возможной угрозы.

Ранее стало известно, что штрафстоянки для разгуливающих по улицам коров появились в Махачкале.