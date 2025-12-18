В Госдуме назвали последствия безвизового режима между Россией и Индией

Депутат Кривоносов: безвиз увеличит турпоток между РФ и Индией на 20% в первый год

Введение взаимного безвизового режима между Россией и Индией стимулирует значительный рост турпотоков между странами, заявил «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов. Он ожидает роста турпотока на 20–30% в первый год реализации этой практики.

Москва и Нью-Дели обсуждают возможность запуска групповых туристических поездок без виз, сообщил статс-секретарь — заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов 16 декабря. По его словам, стороны прорабатывают соответствующий механизм.

«Отменяя необходимость получения визы, мы снимаем один из главных барьеров для поездок — временной, финансовый и организационный. Это делает поездку более простой, предсказуемой и доступной. По нашим оценкам и опыту аналогичных соглашений с другими странами, безвиз может обеспечить рост въездных поездок из Индии в Россию на 20–30% в первые 12 месяцев после запуска режима, особенно в летний и зимний сезоны. Это важно не только для крупных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — но и для региональных направлений с высоким туристическим потенциалом», — отметил Кривоносов.

По его словам, для России это означает не только рост турпотока, но и увеличение доходов туриндустрии, развитие гостиничного бизнеса, транспорта, ресторанов, экскурсионных услуг, а также создание новых рабочих мест в регионах.

Кривоносов подчеркнул, что до введения безвизового режима российские и индийские туристы сталкивались с обязательной визовой процедурой, которая требовала: подачи заявления заранее, сбора пакета документов, уплаты консульского сбора, ожидания решения и прохождения возможного собеседования.

Эти шаги создавали дополнительную нагрузку — по времени, по затратам, по организаторским усилиям, посетовал депутат. Особенно ощутимо это влияло на спонтанные поездки, краткосрочные туры и частые деловые поездки, добавил парламентарий.

Он сказал, что индийские туристы также часто выбирали страны с безвизовым доступом или упрощенной визовой процедурой ввиду сложности и стоимости традиционного получения визы. Аналогично россияне при планировании поездок в Индию учитывали визовые формальности как один из факторов выбора направления, добавил депутат.

По его словам, наиболее популярны у индийских туристов Москва и Санкт-Петербург — как главные культурно-исторические центры с развитой инфраструктурой и удобной логистикой.

«Стабильный интерес вызывает Сочи и Черноморское побережье благодаря мягкому климату, морю и современным курортам. Востребованы Кавказские Минеральные Воды — за оздоровительные программы и санаторную базу. Также популярны маршруты Золотого кольца России, которые позволяют за короткое время познакомиться с историей и культурой страны. Для более подготовленных туристов растет интерес к Байкалу, Алтаю и Камчатке как уникальным направлениям природного и экологического туризма», — рассказал Кривоносов.

Он заключил, что растет интерес к событийному и деловому туризму: международные выставки, концерты, спортивные события, конференции — это тоже факторы привлечения иностранцев, в том числе из Индии.

Ранее в Госдуме назвали последствия сбора биометрии у иностранцев на границе РФ.