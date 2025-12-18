Москвичам объяснили, почему не стоит ждать снегопадов

Вильфанд: новых снегопадов в Московском регионе не будет в течение недели

В течение недели новых снегопадов в столице и Подмосковье не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что в ближайшие семь дней давление будет постоянно выше нормы на 3-5 мм ртутного столба, а это исключает снегопады.

По словам Вильфанда, до этого высота снежного покрова достигала в некоторых подмосковных городах 3-4 см. Однако из-за теплой погоды снег растаял.

Накануне метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в январе на Москву и Подмосковье обрушатся морозы. Она пояснила, что это самый холодный месяц года. К январю уже формируется снежный покров, так что морозы будут, но какое количество холодных дней и какое количество с оттепелью, пока сказать сложно. Она отметила, что в последние годы в регионе сильных морозов зимой почти не было, температура воздуха не опускалась ниже -25°C.

