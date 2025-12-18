В Совфеде заявили, что увеличить пенсию можно, отсрочив выход на нее

РИА: увеличить пенсию более чем в два раза можно, отсрочив выход на 10 лет

Граждане России могут увеличить пенсию более в два раза, отсрочив выход на нее на 10 лет. Об этом сообщила РИА Новости глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова.

«В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдет индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза», — сказала она, отметив, что за этот период будут начисляться дополнительные пенсионные баллы.

Десять лет — это максимальный срок, на который можно отсрочить выход на пенсию. Помимо этого, граждане могут отказаться от получения страховой пенсии на срок не менее года.

Для приостановления или перерасчета пенсии необходимо обратиться с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ, добавила сенатор.

В ноябре эксперт по финансам Дмитрий Трепольский сообщал, что для получения пенсии в размере 45 тыс. рублей нужно заработать около 260 индивидуальных пенсионных коэффициентов. По его словам, для такого количества нужно получать зарплату в размере 230 тыс. рублей в месяц на протяжении 26 лет.

Ранее финансист заявил, что справедливая пенсия должна составлять 40% от средней зарплаты.