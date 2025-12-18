Россиянам рассказали, как будут повышены пенсии в 2026 году

В 2026 году пенсии россиян повысят на 7,6%. В отличие от прежней практики, индексация страховых пенсий в 2026 году произойдет с 1 января. Это означает, что уже в начале года пенсионеры получат выплаты в повышенном размере, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Кроме того, пенсионеры, получающие страховые пенсии в период до 11 января, получат деньги досрочно — в конце декабря 2025 года. Это связано с длительными выходными и праздничными днями с 31 декабря по 11 января. Прежде всего досрочные выплаты коснутся тех, кто получает пенсию через банк. Если выплаты осуществляются через Почту России, будут сохранены привычные даты доставки с учетом графика работы отделений: при совпадении даты выплаты с выходным днем пенсию можно будет получить накануне, в последний рабочий день», — отметил экономист.

По его словам, если размер страховой пенсии в декабре составляет 27,5 тыс. рублей, то после индексации с января он вырастет до 29,59 тыс. рублей. По данным Социального фонда России на 1 сентября 2025 года, в стране насчитывается 40,71 млн пенсионеров, из них 7,45 млн — работающие, напомнил экономист.

Он уточнил, что помимо январской индексации, работающих пенсионеров в 2026 году ждет традиционный перерасчет страховых пенсий в августе — с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, сформированных в 2025 году. Прибавка будет индивидуальной, но не более чем за три коэффициента, предупредил Балынин. Максимальный размер августовского увеличения составит 470,28 рубля, добавил эксперт.

По его словам, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля 2026 года на 6,8%. Средний размер социальной пенсии вырастет с 15 533,90 рубля до 16 590,21 рубля, подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в России инвалиды, дети-инвалиды, дети, потерявшие родителей, представители малочисленных народов Севера, пожилые граждане, не имеющие права на страховую пенсию, а также ряд других категорий, предусмотренных законодательством.

Уточнить сроки и порядок выплаты пенсий можно в своем банке или в отделении Почты России — с учетом конкретной ситуации и режима работы, заключил экономист.

