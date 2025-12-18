Взрывы прозвучали в пригороде Смоленска

Взрывы звучат в пригороде Смоленска. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники, пишет Telegram-канал SHOT.

Канал, ссылаясь на жителей города, сообщил, что было слышно 3–4 взрыва на юге и юго-востоке Смоленска около 2:30 мск.

«Предварительно, ПВО уничтожила украинские БПЛА на подлете к городу», — пишет SHOT.

Официальных комментариев властей региона по ситуации в Смоленске пока нет.

Ранее в Ростове-на-Дону при воздушной атаке была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. В городе также наблюдаются проблемы с энергоснабжением. По уточненным данным, в Батайске пострадали четыре человека.

Кроме того, в порту Ростова был атакован танкер, в результате чего на нем возник пожар.

Ранее десятки БПЛА атаковали Крым и акваторию Черного моря.