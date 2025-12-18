На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Взрывы прозвучали в пригороде Смоленска

SHOT: в Смоленске прозвучали 4 взрыва, предварительно, силы ПВО сбивают БПЛА
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Взрывы звучат в пригороде Смоленска. По предварительным данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбивают украинские беспилотники, пишет Telegram-канал SHOT.

Канал, ссылаясь на жителей города, сообщил, что было слышно 3–4 взрыва на юге и юго-востоке Смоленска около 2:30 мск.

«Предварительно, ПВО уничтожила украинские БПЛА на подлете к городу», — пишет SHOT.

Официальных комментариев властей региона по ситуации в Смоленске пока нет.

Ранее в Ростове-на-Дону при воздушной атаке была повреждена строящаяся многоэтажка в западном районе города. В Батайске загорелись два частных дома. В городе также наблюдаются проблемы с энергоснабжением. По уточненным данным, в Батайске пострадали четыре человека.

Кроме того, в порту Ростова был атакован танкер, в результате чего на нем возник пожар.

Ранее десятки БПЛА атаковали Крым и акваторию Черного моря.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами