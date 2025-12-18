На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Великобританию доставили тело первого погибшего на Украине кадрового военнослужащего

В Британию прибыл гроб с телом погибшего на Украине младшего капрала Хули
Evgeniy Maloletka/AP

В Великобританию прибыл гроб с телом первого погибшего на Украине кадрового военного. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщает британское министерство обороны.

В заявлении говорится, что военное ведомство чтит память младшего капрала Джорджа Хули, чье тело было возвращено на родину.

10 декабря агентство Press Association сообщило, что Великобритания тайно направила десантников на Украину, что было предано огласке только после гибели британского военного на украинском полигоне.

Газета Sun со ссылкой на источники сообщила, что несчастный случай на Украине, из-за которого погиб британский военный, унес жизни по меньшей мере еще четырех украинских военнослужащих.

Согласно заявлению министерства обороны Великобритании, военнослужащий получил ранения в результате несчастного случая, наблюдая за испытаниями украинскими войсками нового оборонительного комплекса вдали от линии фронта.

Ранее сообщалось, что Британия «очень хорошо подготовилась» к размещению войск на Украине.

СВО: последние новости
