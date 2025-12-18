Развеян миф о том, что при близорукости ребенку лучше давать очки чуть послабее

Часто люди думают, что при близорукости ребенку лучше давать неполную коррекцию, чтобы глаза работали. Однако это заблуждение, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры офтальмологии Пироговского Университета Татьяна Павлова.

«Это одно из самых устойчивых заблуждений, которое долгое время существовало даже среди некоторых специалистов. Противники полной коррекции считали, что, если дать ребенку очки для стопроцентного исправления зрения, — глаз «перестанет работать». Но под этой «работой» подразумевается аккомодация — способность глаза переводить фокус с дальних предметов на ближние. И тренировка аккомодации как раз лучше всего осуществляется при полной, правильной коррекции, когда изображение удаленных объектов четко проецируется на сетчатку», — объяснила врач.

При неполной коррекции ребенок все время видит размыто, что может даже ускорять прогрессирование миопии, приводит к зрительному утомлению, головным болям и снижению успеваемости в школе.

«По современным представлениям, важно обеспечить правильный фокус — на центральной зоне сетчатки, а не перед ней. А работает зрительная система благодаря нормальной аккомодации и правильному зрительному режиму: смене фокусов «даль-близь» и достаточному времени на улице. Полная и адекватная коррекция миопии является обязательным условием для создания четкой фокусировки на сетчатке, которая необходима для правильного развития зрительной системы и контроля над прогрессированием близорукости. Современный российский клинический протокол ведения детей с миопией указывает на важность назначения коррекции, обеспечивающей максимально высокую остроту зрения (1.0 или 100%)», — заключила доктор.

