Врач рассказала, нормально ли есть один или два раза в сутки

Отказ от полноценного трехразового питания может грозить человеку ухудшением обмена веществ, нарушением гормонального фона и дефицитом питательных веществ, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог, эндокринолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Виктория Гончар.

Это следует учитывать поклонникам популярных диет по типу интервального голодания, и тем, кто регулярно пропускает приемы пищи из-за плотного графика и нехватки времени.

«Когда человек ест один или два раза в сутки, его организм постепенно входит в состояние стресса и в качестве защитного механизма начинает замедлять метаболические процессы. Расход питательных веществ сокращается, а съеденные калории максимально уходят «про запас», что в дальнейшем может привести к образованию лишних килограммов», – объяснила доктор.

Отказ от полноценного рациона может негативно влиять на психоэмоциональное состояние. Длительные перерывы в приемах пищи провоцируют резкое снижение уровня глюкозы в крови, в результате человек становится уставшим и раздражительным, у него снижается продуктивность, становится сложнее концентрироваться на работе.

«Оптимальный промежуток между приемами пищи составляет от трех до пяти часов, не считая времени сна. Такие интервалы позволяют поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и контролировать чувство голода. Более продолжительные паузы между едой повышают риск переедания. Помимо чисто физиологических причин, не последнюю роль здесь играет психологический фактор. Например, человеку может казаться, что сколь уж он пропустил завтрак или обед, то заслужил порцию побольше», – заметила доктор.

Еще одна опасность такого питания – дефицит питательных веществ. Получить адекватное количество белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов с помощью двух и тем более одного приема пищи может быть непросто. Особенно, если питание само по себе скудное, а порции маленькие.

