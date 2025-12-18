На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Подсчитана сумма пенсионных накоплений, которую россияне смогут забрать в 2026 году

РИА: в 2026 году можно единовременно забрать 440 тыс. руб. пенсионных накоплений
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В 2026 году россияне могут сразу получить 440 тыс. руб. пенсионных накоплений, передает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Агентство уточняет, что размер накопительной пенсии зависит от общей суммы пенсионных накоплений, которую делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. Для этого и следующего годов показатель составляет 270 месяцев. Если сумма ежемесячной выплаты меньше 10% прожиточного минимума (для пенсионеров в 2026-м он составляет 16 288 руб.), сбережения можно забрать сразу. Таким образом пенсионеры смогут единовременно получить пенсионные накопления, не превышающие 439 776 руб.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин напомнил, что в 2026-м россиян ожидает повышение пенсионных выплат, причем в несколько этапов в течение года. Так, страховые пенсии вырастут с 1 января — их проиндексируют на 7,6%. Затронет эта мера всех, даже работающих пенсионеров. А социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению проиндексируют с 1 апреля.

Ранее россиян предупредили о разрыве между средней и социальной пенсиями.

