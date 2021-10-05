Появилось видео допроса подозреваемого в убийстве студенток под Оренбургом

Подозреваемый в убийстве трех студенток медицинского колледжа в Оренбургской области Александр Лазарев показал, как убивал одну из девушек. Кадры со следственными действиями были опубликованы СК на YouTube.

«К настоящему времени подозреваемый допрошен, дал показания по существу, произведена их проверка на месте, возбуждено ходатайство об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств», — заявили в Следственном комитете.

Также на видео показан допрос фигуранта дела.

Лазарева подозревают в убийстве трех девушек-студенток в городе Гай в ночь на 30 сентября. Тела двух девушек нашли в квартире, тело еще одной погибшей — у подъезда. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Убийца также поджег квартиру, намереваясь замести следы.

По подозрению в тройном убийстве и изнасиловании Лазарева задержали в Северном районе города Орска. Пытаясь скрыться, он угнал «ВАЗ-2110». Управление Следственного комитета по Оренбургской области подтвердило причастность Лазарева к совершенному преступлению.

Ранее Лазарев уже был осужден за убийство. В 2012 году он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, убил ударом ножа в шею владельца бара «Апельсин». Лазареву дали 9,5 лет лишения свободы.

До этого родители убитых студенток в Оренбургской области прокомментировали трагедию.