Подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае признал свою вину

Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гае в Оренбургской области, признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гайского городского суда.

«Обвинения не было. Его допросили в качестве подозреваемого. Он в присутствии своего защитника вину признал, раскаялся, по обстоятельству произошедшего дал изобличающие себя показания. Подозревается в убийстве трех девушек», — пояснил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, при задержании Лазарев пытался скрыться на территории детского сада и выдать себя за сторожа. По данным правоохранительных органов, мужчина уже был судим и отсидел 9,5 лет за убийство.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в Гае были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».