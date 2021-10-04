Появились подробности о жизни Исмаилова в Черногории при розыске Интерпола

Бывший владелец Черкизовского рынка, российский бизнесмен Тельман Исмаилов три года свободно жил в Черногории, несмотря на то, что был в розыске Интерпола. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что бизнесмен проживал в частном арендованном доме в Подгорице, при этом в нескольких минутах езды от особняка располагались управление полиции Черногории и здание МВД. Исмаилов не боялся вести открытый образ жизни, у него даже не было охраны, несмотря на то, что в международном розыске он находится с 2017 года. Источники «Коммерсанта» считают, что он воспользовался знакомствами среди руководства страны.

По данным издания, президент Черногории Мило Джуканович отдыхал в люксовом турецком отеле Mardan Palace, владельцем которого является Исмаилов. Парламент Черногории уже потребовал расследовать связь бизнесмена с руководством страны.

О задержании экс-директора Черкизовского рынка стало известно вечером 1 октября. По предварительной информации, он обвиняется в организации убийства двух предпринимателей. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола. Черногорские власти задержали Исмаилова после подачи прошения о политическом убежище.

Ранее сообщалось, что у Исмаилова при задержании в Черногории был просроченный российский загранпаспорт.