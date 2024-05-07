Американского военного задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу у нее 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, гражданин США познакомился с жительницей города в интернете, после чего приехал туда и жил с ней «какое-то время». Как пишут «Известия», потом он начал избивать и душить женщину, в итоге украв у нее 200 тысяч рублей и алкоголь.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит сообщила РИА Новости, что Россия проинформировала США о задержании военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Представитель Пентагона не сообщила какие-либо дополнительные сведения, сославшись на «деликатность вопроса».

До этого телеканал NBC сообщил, что предположительно американского военнослужащего задержали по подозрению в воровстве. По данным вещателя, солдат проходил службу в составе контингента США в Южной Корее и поехал в РФ по собственному желанию. В статье отмечается, что пока неясно, насколько обвинения соответствуют действительности.

Ранее в Москве были задержаны члены китайской секты, подозреваемые в связях с Госдепом США.