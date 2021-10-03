Раскрыты подробности первого убийства подозреваемого в расправе над студентками в Оренбуржье

Подозреваемый в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области Александр Лазарев раннее был судим за убийство директора одного из баров в Орске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«Сидел за убийство 9,5 года, два месяца назад освободился. Также ранее был осужден за разбой и освобожден досрочно», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что речь идет об убийстве директора бара «Апельсин» ночью 23 февраля 2012 года. По данным СУ СК РФ по Оренбургской области, Лазарев ударил ножом мужчину в шею. Позже преступник сам пришел в полицию и рассказал о произошедшем.

Ранее телеканал RT со ссылкой на материалы суда сообщал, что за время заключения Лазарев 15 раз нарушил установленный порядок, за что его неоднократно отправляли в ШИЗО, штрафовали и делали выговоры.

30 сентября после тушения пожара в доме по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области были обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома в 100 метрах от подъезда нашли тело третьей жертвы.

Сообщалось, что погибшие девушки 17, 18 и 19 лет приехали в Оренбургскую область из Башкирии. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали квартиру.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».