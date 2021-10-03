Телефонные мошенники научились подделывать голоса родственников жертвы

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новых уловках телефонных мошенников.

По его словам, злоумышленники научились подделывать номера и голоса близких людей. Под видом попавшего в беду родственника аферисты просят перевести деньги на указанный счет. Будучи на пике волнения жертвы верят в происходящее и отправляют свои сбережения.

«Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера», — объяснил юрист «Вечерней Москве».

Соловьев добавил, что единственный способ защититься от аферистов — всегда относиться настороженно к любому звонку, сообщению и электронным письмам, особенно если речь идет о переводе денег.

Ранее сообщалось, что мошенники начали красть деньги с карт москвичей под предлогом привязки QR-кода