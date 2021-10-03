Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Тренер Непомнящий: как только появились судьи, начались проблемы 12:55
Ветеран ЦСКА: с такой слабой обороной «Спартак» не выдержит напор «Ахмата» 12:52
Подозреваемый в расправе над студентками в Гае отсидел девять лет... 12:51
Эксперт рассказал, кто в России должен бороться со звонками украинских мошенников 12:49
Киев ведет переговоры с ЕС о создании телеканала для борьбы дезинформацией... 12:47
Следователи установили маршрут подозреваемого в убийстве трех студенток... 12:47
Пресняков: буду доволен, если «Спартак» увезет из Грозного хотя бы одно очко 12:45
Лоза о матче «Спартак» — «Ахмат»: уровень этих игроков... 12:39
Прохора Шаляпина перед свадьбой заставили подписать брачный контракт 12:38
Стали известны подробности убийства студенток в Оренбургской области 12:29

Телефонные мошенники научились подделывать голоса родственников жертвы

close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о новых уловках телефонных мошенников.

По его словам, злоумышленники научились подделывать номера и голоса близких людей. Под видом попавшего в беду родственника аферисты просят перевести деньги на указанный счет. Будучи на пике волнения жертвы верят в происходящее и отправляют свои сбережения.

«Мы понимаем, как именно телефонные мошенники заменяют номер во время звонка потенциальной жертве. Происходит это с помощью IP-телефонии. Небольшие компании в России могут предоставить такую услугу, как замена номера», — объяснил юрист «Вечерней Москве».

Соловьев добавил, что единственный способ защититься от аферистов — всегда относиться настороженно к любому звонку, сообщению и электронным письмам, особенно если речь идет о переводе денег.

Ранее сообщалось, что мошенники начали красть деньги с карт москвичей под предлогом привязки QR-кода

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Мы сегодня — №1 в Европе». Зеленский рассказал о достижениях Украины
Президент Зеленский объяснил, зачем Украина придерживается «наглой» внешней политики
«По первым признакам отличить грипп от коронавируса очень сложно»
Эксперт заявил, что потеря обоняния не является основным симптомом COVID-19
«Единого мнения нет». Нужно ли отбирать у школьников смартфон перед уроками
Половина учителей и треть родителей выступили за полный запрет телефонов в школах
Полицейские назвали подозреваемого в убийстве студенток в Оренбургской области
В России обновлен рекорд по смертям от коронавируса за сутки
Военный сектор поднимется на второе место в бюджете России по расходам
Эксперт рассказал, кто в России должен бороться со звонками украинских мошенников
Новости и материалы
Тренер Непомнящий: как только появились судьи, начались проблемы
Ветеран ЦСКА: с такой слабой обороной «Спартак» не выдержит напор «Ахмата»
Подозреваемый в расправе над студентками в Гае отсидел девять лет за убийство
Киев ведет переговоры с ЕС о создании телеканала для борьбы дезинформацией РФ
Следователи установили маршрут подозреваемого в убийстве трех студенток в Оренбуржье
Пресняков: буду доволен, если «Спартак» увезет из Грозного хотя бы одно очко
Лоза о матче «Спартак» — «Ахмат»: уровень этих игроков — второй дивизион
Прохора Шаляпина перед свадьбой заставили подписать брачный контракт
Стали известны подробности убийства студенток в Оренбургской области
Диетолог назвал наименее полезную рыбу
Летевший из Москвы в Крым самолет совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным тет-а-тет
Зеленский заявил, что не знал об отъезде Саакашвили в Грузию
Экс-игрок «ПСЖ»: в Париже Неймар стал избалованным сопляком
Тренер «Ахмата» выразил готовность помочь «Барселоне»
Защитник «Лестера» об акции BLM: это раздражает расистов, нужно продолжать
Зеленский ответил на вопрос о своем возможном втором президентском сроке
Зеленский заявил, что спикер Рады Разумков ведет собственную политическую жизнь вне партии
Все новости
Crazy Ivan. Как у берегов США погибла АПЛ К-219
35 лет назад матрос Сергей Преминин предотвратил ядерную катастрофу у побережья США
«Оружие лучше золота». Почем можно купить АК-74 в Киеве
Военнослужащий ВСУ назвал розничные цены на гранатометы и пистолеты на Украине
«Выражение солидарности». Европа собирается учить украинцев воевать с Россией
ЕС может создать военную учебную миссию на Украине
«CNN пробило дно»: Белоруссия обвинила телеканал в нарушении канонов журналистики
В Минске уличили CNN в цензуре и искажении интервью Лукашенко
«Он мутирует для более эффективной передачи по воздуху»
В США заявили о «воздушно-капельной» эволюции коронавируса
Месть России: в США призвали ответить Москве на «акустические атаки»
Американский колумнист связал Россию и «гаванский синдром» у сотрудников ЦРУ
Умер актер Андрей Дубовский
Война экзитполов: кто победил на выборах в Грузии
Правящая партия и оппозиция заявляют о своей победе на выборах в Грузии
МИД РФ прокомментировал блокировку белорусской «Комсомолки»
Захарова надеется на соблюдение прав журналистов в Белоруссии
«Эти храбрые люди носят жилеты со взрывчаткой»
Талибы* направят батальон смертников к границе с Таджикистаном
Преступники освоили новый вид кибермошенничества при помощи QR-кода о вакцинации
Мошенники предлагают связать сертификат о прививке от COVID-19 с банковской картой
Время толстосумов: автомобильные новинки октября
В октябре на авторынке России дебютируют премиальные модели
«Не видим никаких препятствий». ВОЗ может признать «Спутник V» в ближайшее время
Глава Минздрава заявил, что сняты все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях