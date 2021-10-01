Лукашенко назвал отсутствие бронежилета у убитого сотрудника КГБ его инициативой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ), проводившие спецоперацию в одном из жилых домов, в результате которой погиб один из сотрудников ведомства, были без средств защиты «по собственной инициативе», передает «БелТА».

По словам главы государства, этот вопрос был одним из первых, который он задал главе КГБ Ивану Тертелю.

«Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива», — сказал Лукашенко в ходе совещания с руководством администрации президента.

Он пояснил, что сотрудники КГБ решили обойтись без средств защиты, чтобы «не волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке», и провести проверки оперативной информации в гражданской одежде.

Ранее Лукашенко раскрыл подробности этой спецоперации КГБ.

Во вторник, 28 сентября, в Минске в ходе спецоперации по отработке адресов, где могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем нападавшего ликвидировали. Также сотрудники правоохранительных органов задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ.

В пятницу, 1 октября, совещание Лукашенко с руководством администрации президента началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ. В этот же день в белорусской столице началось прощание с погибшим работником ведомства.