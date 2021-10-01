Серия мощных взрывов произошла на севере Афганистана

Серия мощных взрывов произошла в афганском городе Чарикар, в провинции Парван на севере Афганистана. Об этом сообщил в пятницу местный телеканал Afghanistan International, передает ТАСС.

Отмечается, что днем в городе произошло несколько взрывов, после чего началась перестрелка. Другие подробности произошедшего не приводятся.

По данным иранского издания Irib News, взорвался заминированный автомобиль, принадлежащий талибам (организация запрещена в России). В результате происшествия двое боевиков получили ранения. Отмечается, что это первое происшествие в городе Чарикар, направленное против «Талибана» с момента прихода там к власти движения.

Радикальное движение «Талибан» пока не прокомментировало данную информацию.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране. Впоследствии боевики заявили о своей полной победе в стране и сформировали новое правительство.

31 августа 2021 года США полностью вывели из Афганистана свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее в США заявили, что уход из Афганистана нанес ущерб репутации Вашингтона.