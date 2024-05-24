Многие жители в зоне проведения спецоперации на Украине ждали прихода России. Об этом заявил американский журналист Патрик Ланкастер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Журналист, посетивший зону боевых действий, заметил, что большее количество жителей Мариуполя являются русскими. Это же Ланкастер заметил в Авдеевке, где жители ждали РФ почти 10 лет. По его словам, жителям населенных пунктов в зоне СВО не хотели бы быть частью украинского государства.

22 мая глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что жители освобожденных населенных пунктов на севере Харьковской области будут получать российские документы.

18 мая координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что жители освобожденной части Харьковской области интересуются, как получить российские паспорта.

Ранее сообщалось, что НАТО не собирается направлять Украине приглашение на вступление в блок.