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На ЗАЭС прокомментировали сброс воды с ДнепроГЭС

ЗАЭС сообщила об отсутствии риска из-за сброса воды с ДнепроГЭС

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Запорожская АЭС сообщила об отсутствии риска из-за сброса воды с ДнепроГЭС. Об этом сообщила »РБК» пресс-служба станции.

Вечером 24 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы ДнепроГЭС. Ожидается подъем уровня воды.

ДнепроГЭС — крупнейшая гидроэлектростанция на Украине. 22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также разрушены произошли на Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

До этого ЗАЭС передала МАГАТЭ данные об атаке ВСУ на транспортный цех станции.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее глава МАГАТЭ назвал крайне опасной зависимость ЗАЭС от двух внешних ЛЭП.

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