В Совфеде оценили предложение КНР и Бразилии о саммите по Украине

Бразилия и Китай выступили против затеянного США «мирного саммита» по Украине в Швейцарии, считает председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он отметил, что на это указывает предложение альтернативного форума со стороны Пекина и Бразилии.

«Совместное заявление Бразилии и Китая по поводу мирной конференции с целью урегулирования украинского кризиса представляет собой манифест против затеянного США и из союзниками июньского собрания в Швейцарии, на котором они собираются навязывать миру нереализуемую «формулу Зеленского». И Китай, и Бразилия со всей ясностью дают понять, что они — против проведения конференции с таким вектором», — написал Пушков.

Он добавил, что в подобных условиях форум в Швейцарии еще до своего начала стал провальным. Пушков подчеркнул, что без участия Бразилии и Китая нельзя говорить о каком-то глобальном характере встречи, запланированным ее организаторами.

«Конференция станет не более, чем очередным упражнением в сотрясании воздуха», — заключил сенатор.

Мирная конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в середине июня. На встречу пригласили свыше 120 государств, в том числе представителей «Большой семерки» БРИКС и G20. В России проведение конференции уже назвали «путем в никуда», поскольку ее на этом форуме не будет. По информации СМИ, пропустит встречу и президент США Джо Байден, он будет занят на предвыборных мероприятиях в Голливуде.

Ранее в России назвали «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.