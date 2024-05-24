В ЮАР назвали политику изоляции российского спорта лицемерной

Депутат Национальной Ассамблеи ЮАР Нкоси Звеливелие Мандела раскритиковал политику изоляции российского спорта, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что действия, предпринятые против России, являются лицемерными. Запад отказывается санкционировать апартеид Израиля и его геноцид в оккупированной Палестине», — сказал Мандела.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, когда российские фигуристы поедут на Олимпиаду.