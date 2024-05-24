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В Одессе произошла массовая драка гражданских с военными

«Страна.ua» сообщила о массовой драке гражданских с военными в Одессе

В Одессе произошла массовая драка гражданского населения с военными. Об этом пишет «Страна.ua».

Потасовка произошла в курортном районе Аркадия». Ее причины неизвестны, однако число участников оценивается в несколько десятков, при этом большая часть из них — гражданские. Судя по кадрам с места события, оружие не использовалось.

До этого водители фур перекрыли трассу Киев-Одесса из-за мобилизации.

Причиной протеста дальнобойщиков стали поправки в закон о мобилизации, согласно которым водителей фур теперь могут начать мобилизовывать прямо на границе, при выезде с Украины. При этом под бронь большинство водителей не попадают.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

9 мая мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца – до 11 августа 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в украинском Днепре избили военного медика, приняв за военкома.

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