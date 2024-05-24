В МИД РФ назвали «настоящую формулу мира» на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала настоящую формулу мира на Украине.

По словам Захаровой, Москва всегда была готова к переговорам. Таким образом она прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Россия якобы хочет сорвать конференцию по Украине в Швейцарии, запланированную на 15-16 июня.

»[Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп] Боррель на днях заявил, что прекращение поставок киевскому режиму вооружений завершит кровопролитие за пару недель. Вот это и есть настоящая «формула мира», — отметила Захарова.

До этого Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.

Агентство Reuters сообщало, что Россия готова к переговорам по Украине с фиксацией линии фронта.

Ранее Захарова призвала посла США в России прекратить врать.