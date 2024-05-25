США передадут Украине средства ядерной защиты

Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной, ядерной и биологической защиты в рамках 58-го пакета военной помощи. Данные об этом размещены на сайте ведомства.

Помимо этого, США намерены отправить Киеву шлемы и бронежилеты.

Также украинская сторона получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм и минометные боеприпасы калибра 60 мм. Кроме того, Киеву передадут противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, ручной противотанковый гранатомет AT-4 и высокоточные авиационные боеприпасы JDAM с дальностью полета до 75 км.

К тому же будет передано стрелковое оружие с боеприпасами, гранаты и противотанковые мины.

6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе.