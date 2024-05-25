Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

США передадут Украине средства ядерной защиты

Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной и ядерной защиты

close
100%
Depositphotos

Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной, ядерной и биологической защиты в рамках 58-го пакета военной помощи. Данные об этом размещены на сайте ведомства.

Помимо этого, США намерены отправить Киеву шлемы и бронежилеты.

Также украинская сторона получит дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм и 155 мм и минометные боеприпасы калибра 60 мм. Кроме того, Киеву передадут противотанковые ракетные комплексы TOW и Javelin, ручной противотанковый гранатомет AT-4 и высокоточные авиационные боеприпасы JDAM с дальностью полета до 75 км.

К тому же будет передано стрелковое оружие с боеприпасами, гранаты и противотанковые мины.

6 мая верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поставил задачу в ответ на «провокационные заявления и угрозы» с Запада провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее конгресс США потребовал от Пентагона доклад о последствиях ядерного взрыва в космосе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами