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Глава Пентагона временно отойдет от дел

Глава Пентагона 25 мая передаст свои полномочия заместителю на время операции

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Evan Vucci/AP

Глава Пентагона Ллойд Остин 25 мая передаст свои полномочия заместителю Кейтлин Хикс на время проведения ему медицинской процедуры. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

Согласно пресс-релизу ведомства временный отход Остина от дел связан с «плановой, элективной нехирургической минимально инвазивной процедурой», связанной с заболеванием мочевого пузыря.

При этом 24 мая в Пентагоне анонсировали встречу Остина с главой минобороны КНР уже на будущей неделе.

До этого американский сенатор раскритиковал Пентагон за сокрытие информации о здоровье главы ведомства.

1 января Остин был госпитализирован с осложнениями после операции. 7 января издание Politico со ссылкой на двух чиновников сообщило, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина.

29 января он вернулся в Пентагон после продлившегося около месяца лечения рака простаты.

Ранее в Пентагоне прокомментировали гибель Раиси.

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