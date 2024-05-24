Глава Пентагона временно отойдет от дел

Глава Пентагона Ллойд Остин 25 мая передаст свои полномочия заместителю Кейтлин Хикс на время проведения ему медицинской процедуры. Об этом сообщается на сайте министерства обороны США.

Согласно пресс-релизу ведомства временный отход Остина от дел связан с «плановой, элективной нехирургической минимально инвазивной процедурой», связанной с заболеванием мочевого пузыря.

При этом 24 мая в Пентагоне анонсировали встречу Остина с главой минобороны КНР уже на будущей неделе.

До этого американский сенатор раскритиковал Пентагон за сокрытие информации о здоровье главы ведомства.

1 января Остин был госпитализирован с осложнениями после операции. 7 января издание Politico со ссылкой на двух чиновников сообщило, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина.

29 января он вернулся в Пентагон после продлившегося около месяца лечения рака простаты.

Ранее в Пентагоне прокомментировали гибель Раиси.