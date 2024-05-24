В Петербурге трамвай врезался в иномарку

Водитель из Петербурга столкнулся с трамваем. Об этом сообщает «Фонтанка».

На кадрах с места инцидента, опубликованных Telegram-каналом «Мегаполис / ДТП и ЧП / Санкт-Петербург / Питер», заметно, что автомобиль марки BMW оказался на рельсах, после чего в него въехал второй участник аварии. Информация о пострадавших отсутствует. Детали о повреждениях не уточняются.

По словам местных жителей, на этом участке наблюдаются проблемы с движением и в некоторых случаях участникам движения не всегда удается соблюдать ПДД.

До этого в Екатеринбурге во время движения загорелся трамвай. По данным местных СМИ, причиной произошедшего стало короткое замыкание кабеля, который находился между крышей и потолком в вагоне.

Во время инцидента из салона сами эвакуировались 30 человек. Несколько пассажиров пострадали. Из-за аварии наблюдались задержки с движением других составов.

По словам представителей мэрии, вагон проходил все необходимые проверки и обслуживание.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.