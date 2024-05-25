Суд в Киеве закрыл дело о разгоне «евромайдана»

Шевченковский суд Киева закрыл дело о двух разгонах «евромайдана» «Беркутом» и снял все обвинения и арест имущества с подозреваемых. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Отмечается, что среди подозреваемых по делу были бывший глава управления общественной безопасности ГУ МВД Киева Олег Мариненко, двое бывших заместителей командира полка киевского «Беркута» Андрей Дидюк и Николай Тягнирядно, и. о. командира 4-й роты киевского «Беркута» и командир третьей роты киевского «Беркута» Юрий Шевченко и Евгений Антонов.

2 мая сообщалось, что недовольные независимым расследованием событий 2 мая 2014 года, которое вел депутат горсовета Одессы Василий Полищук, дважды избивали его сына и один раз – помощника.

В этот же день посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что трагедия в Одессе подтолкнула Донбасс к выходу из состава Украины.

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, которую разработали украинские власти, включая Александра Турчинова, который тогда занимал пост исполняющего обязанности президента.

Ранее в РФ заочно арестовали одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе.