Вороны могут считать вслух, доказали ученые

Ученые из Тюбингенского университета в Германии установили, что ворон можно обучить считать вслух до четырех. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Science.

Исследователи провели эксперимент с тремя черными воронами, зная, что эти птицы способны осознавать сложные понятия, такие как числа (включая ноль). Сначала птицам демонстрировали визуальные сигналы на экране, каждый из которых был связан с числом звуков, которые им нужно было издать. Затем ворон знакомили со звуковыми сигналами, каждый из которых соответствовал определенному числу (1, 2, 3 и 4).

После обучения ассоциативному восприятию конкретных чисел вороны получили задание — им нужно было каркнуть определенное количество раз, увидев знакомые цифры на экране или услышав звуки. После выполнения задания птицы нажимали клавишу на сенсорном мониторе. Правильные ответы вознаграждались подачей лакомства из автоматической кормушки.

Все три вороны успешно справились с поставленной задачей. Перед тем как издать звуки, птицы делали паузу, планируя количество карканий. Однако были и ошибки — иногда птицы кричали на один раз больше или меньше, сбиваясь со счета. Ученые отметили, что схожее поведение демонстрируют маленькие дети в ходе обучения счету.

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