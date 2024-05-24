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Западные соседи России придумали новый способ для защиты границ

Страны Балтии, Польша, Финляндия и Норвегия создадут стену дронов у своих границ

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Павел Лисицын/РИА Новости

Власти Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Норвегии согласовали новые меры для защиты своих границ, заявила глава литовского МВД Агне Билотайте, передает LRT. По ее словам, речь идет о возведении «стены» из беспилотных летательных аппаратов от норвежских до польских рубежей.

«Это совершенно новая вещь — стена дронов. Цель состоит в том, чтобы использовать дроны и другие технологии для защиты наших границ <...> от провокаций со стороны недружественных стран и для предотвращения контрабанды», — пояснила Билотайте.

Она добавила, что разработка подобных средств защиты подразумевает не только использование дронов, но и средств борьбы с БПЛА. Билотайте подчеркнула, что Литва уже ведет разработки в данном направлении, беспилотные летательные аппараты используются пограничниками.

Ранее в Эстонии призвали готовиться к возможной блокаде Балтики.

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