Противники закона об иноагентах проводят митинг у здания МВД в Тбилиси

Участники митинга против закона об иноагентах собрались у министерства внутренних дел в Тбилиси. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, собравшиеся маршем дошли до здания МВД от площади Свободы. Они требуют от МВД освобождения всех ранее арестованных активистов. Демонстранты утверждают, что сотрудники полиции задержали несколько сотен человек на митингах, которые ранее проводились в столице республики против законопроекта об иноагентах.

В материале отмечается, что обстановка у здания правоохранительного ведомства спокойная. На месте дежурит усиленный наряд полицейских.

Незадолго до этого стало известно, что в связи с принятием в Грузии закона об иноагентах США пересмотрят отношения с Тбилиси и введут визовые ограничения против чиновников, которые его поддержали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот «русский закон» вето, но его скоро преодолеет парламент. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Грузии анонсировали старт процедуры по преодолению вето на закон об иноагентах.