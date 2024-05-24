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Сафонова призвали выиграть конкуренцию у Доннаруммы

Тренер Чанов: возможный переход вратаря Сафонова в «ПСЖ» — шанс заявить о себе

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Kirill Kudryavtsev/Reuters

Экс-голкипер сборной СССР, бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал возможный переход вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ». В интервью Legalbet эксперт заметил, что это отличный шанс для россиянина заявить о себе на международном уровне, а также призвал его постараться выиграть конкуренцию у основного вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы.

«Это большой плюс для карьеры Матвея. Он попробует себя в хорошем чемпионате. «ПСЖ» — это международная арена, где можно о себе заявить. К сожалению, нас не пускают на международный уровень, и мы не можем себя показать. У нас редкие товарищи играют заграницей, но показывают уровень. Сафонову надо попробовать выиграть конкуренцию у Доннаруммы, но предполагать, получится или нет, пока нельзя», — сказал Чанов.

Эксперт напомнил, что еще год назад оценил уровень Сафонова как достойный «ПСЖ». При этом Чанов подчеркнул, что не только он видел задатки в Матвее, и подтверждением этому служит его статус первого номера в сборной России. Чанов пожелал голкиперу «Краснодара» не опускать планку советского и российского вратарского искусства.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Сафонов провел за «Краснодар» 29 матчей, из них в 10-ти он оставил ворота сухими. В сумме он пропустил в этих играх 27 мячей.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед в личных встречах.

Соответственно, «Динамо» для чемпионства достаточно не проиграть. Даже если бело-голубые сыграют с «Краснодаром» вничью, а идущий вторым с 54-ю баллами «Зенит» благодаря победе над «Ростовом» сравняется с москвичами по очкам, здесь преимущество будет у «Динамо», которое два раза за чемпионат победило петербуржцев. «Зениту» для защиты титула необходимо обыгрывать ростовчан и надеяться, что «Краснодар» возьмет верх над динамовцами.

Все матчи 30-го тура РПЛ состоятся в субботу, 25 мая, и начнутся в 16:30 по московскому времени.

Ранее Попов раскритиковал Рахимова за результаты «Рубина».

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