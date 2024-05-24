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Рахимова раскритиковали за результаты «Рубина»

Экс-игрок Попов не удивлен местом «Рубина» в РПЛ при тренере Рахимове

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов критически отозвался о результатах команды под руководством главного тренера Рашида Рахимова. В комментарии Legalbet он заявил, что клуб мог найти специалиста, который привел бы казанцев к более высокому месту в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У клуба были серьезные задачи, и они их не выполнили. С Рахимовым я на другой результат и не рассчитывал. Хорошо, что закрепились в РПЛ, не вылетели. С Рахимовым я так и ожидал — восьмое или десятое место. Какой тренер бы занял место выше? [Главный тренер ЦСКА Владимир] Федотов точно будет выше. Тот же [Роберт] Морено в «Сочи» есть, который хорошо проявил себя. Найти хорошего тренера — не проблема», — убежден Попов.

Эксперт подчеркнул, что восьмое-девятое место в РПЛ для «Рубина» является плохим результатом. По его мнению, в следующем сезоне Рахимов заработает в клубе легкие деньги и уйдет спустя полгода, получив неустойку.

За тур до окончания текущего розыгрыша РПЛ «Рубин» идет восьмым и может подняться на седьмую строчку в случае победы над «Сочи» и поражения «Ростова» от «Зенита» — казанцы отстают от ростовчан на два балла. Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов сообщил, что клуб ведет переговоры с Рахимовым о новом контракте по схеме «1+1».

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