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На Украине завели дело из-за прорыва обороны под Харьковом

На Украине возбудили дело против 28 командиров за провал в Харьковской области

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Reuters

Государственное бюро расследований (ГБР) возбудило уголовное дело против 28 командиров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на судебный реестр.

В публикации уточняется, что, по результатам досудебного расследования, военные в населенных пунктах Харьковской области оставили свои позиции при наступлении ВС России. Речь идет о подразделениях размером до одной роты.

Следствие пришло к выводу, что офицеры и солдаты 125-й бригады ВСУ не организовали должным образом оборону на российско-украинской границе, что стало причиной потери позиций. Кроме того, они подставили под удар военную технику и личный состав. Под проверку ГБР, по информации издания, попали командующий оперативно-тактической группировкой, командиры бригады, батальонов и рот, а также начальник отделения разведки штаба.

В рамках расследования назначена военная экспертиза, уголовное дело открыто по статьям о халатном отношении к службе и самовольном оставлении поля боя.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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